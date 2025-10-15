Topo

Notícias

Brasil projeta safra recorde de soja de 179 mi de t, mas La Niña exige atenção

15/10/2025 14h38

São Paulo, 15/10/2025 - O Brasil deve colher safra recorde de 178,7 milhões de toneladas de soja em 2025/26, estimou a analista da StoneX Ana Luiza Lodi, durante seminário online nesta quarta-feira. O número considera 48,3 milhões de hectares de área plantada e recuperação de produtividade no Rio Grande do Sul, que teve perdas nas últimas temporadas. "Temos esse potencial de uma safra recorde, mas tudo vai depender do clima", disse.O fenômeno La Niña foi confirmado no Oceano Pacífico e deve persistir até o início de 2026, com fraca intensidade e curta duração. O padrão climático tende a reduzir as chuvas no sul da América do Sul nos meses de novembro e dezembro. "Pode chover um pouco menos do que o normal em novembro e dezembro na Argentina, Uruguai e algumas áreas do Brasil. Mas são períodos que chove muito, então mesmo se chover menos não seria um grande problema. É um ponto a ser monitorado", afirmou Lodi.Para janeiro e fevereiro, meses críticos para o enchimento de grãos, a previsão indica maior normalidade nas precipitações no sul do continente. "Aí a gente tem o sul da América do Sul mais dentro da normalidade. De repente pode chover um pouco menos em outras partes do Brasil, mas são previsões muito longas que podem mudar bastante", comentou.Segundo Lodi, o La Niña não implica necessariamente perdas para a soja brasileira. As chuvas podem ficar abaixo da média no Sul, mas o fenômeno também tende a trazer temperaturas mais amenas, o que pode reduzir o impacto da menor umidade. Outras regiões do País podem ter volumes de precipitação acima do normal.O plantio da soja avança dentro da janela ideal na maior parte das regiões, com ritmo mais acelerado que o registrado no ciclo passado. O clima segue favorável para o desenvolvimento inicial das lavouras, e as condições serão determinantes para a confirmação da estimativa recorde. "O clima vai determinar se a nossa safra vai ser recorde no Brasil e dentro do esperado na Argentina, garantindo que o balanço global de soja continue sem maiores ameaças", concluiu.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Socialistas permitirão aprovação do orçamento em Portugal ao se absterem

EUA prepara nova ajuda de US$ 20 bi para a Argentina com setor privado

Em turnê europeia, Ney Matogrosso revisita cinco décadas de palco e anuncia disco com músicas de Angela Ro Ro

'Ninguém quer ser pobre. Quem causa essa situação é o sistema político e econômico', diz Lula

Gleisi diz que 'Lira está na base e quer ajudar' o governo

UE e Espanha afastam ameaças de tarifas de Trump sobre os gastos de defesa de Madri

Brasil projeta safra recorde de soja de 179 mi de t, mas La Niña exige atenção

Veja como foi o primeiro dia de julgamento do 'núcleo da desinformação' da trama golpista

Fifa 'espera que cidades-sede estejam preparadas' para Copa de 2026

Incêndio em navio petroleiro mata 10 e fere 21 na Indonésia

Consórcio que inclui Nvidia compra empresa de centro de dados por US$ 40 bilhões