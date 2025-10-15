Topo

Boom de investimentos nos EUA é sustentável, diz secretário do Tesouro

15/10/2025 10h13

WASHINGTON (Reuters) - A onda de investimentos na economia dos Estados Unidos é sustentável e está apenas começando, mas a paralisação do governo federal é cada vez mais um impedimento, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta quarta-feira.

"Há uma demanda reprimida, mas o presidente (Donald) Trump desencadeou esse boom com suas políticas", disse Bessent em um evento da CNBC realizado paralelamente às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Washington.

"A única coisa que está nos atrasando aqui é essa paralisação do governo", disse Bessent, acrescentando que ela está começando a custar à economia cerca de US$15 bilhões por dia em perda de produção.

(Reportagem de David Lawder)

