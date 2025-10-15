Bolsas da Europa operam em alta, com rali do setor de luxo após balanço da LVMH

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 15/10/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quarta-feira, à medida que balanço positivo da LVMH deflagrou um rali de ações do setor de luxo, levando investidores a deixar preocupações com as tensões comerciais entre EUA e China temporariamente de lado.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,71%, a 568,55 pontos.

Em Paris, a LVMH disparava 14,3%, depois de revelar que suas vendas voltaram a crescer no terceiro trimestre. Na esteira da LVMH, que é considerada uma referência para a indústria de artigos de luxo, a Christian Dior e a Kering avançavam 14,1% e 7% no mercado francês, enquanto a Moncler subia 9,2% em Milão e a Burberry tinha ganho de 7,4% em Londres.

Em outros setores, também se destacavam positivamente a holandesa ASML (+3,8%, em Amsterdã), que divulgou encomendas mais fortes do que o previsto por seus equipamentos de fabricar chips, e a montadora Stellantis (+2,4%, em Milão), que ontem anunciou planos de investir US$ 13 bilhões nos EUA nos próximos quatro anos.

Em dia de apetite por risco, a mais recente disputa tarifária entre Washington e Pequim ficou em segundo plano. Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, acusou a China de "hostilidade econômica" por não comprar soja americana e ameaçou retaliar com um embargo ao óleo de cozinha e "outros elementos de comércio".

No âmbito macroeconômico, a produção industrial da zona do euro sofreu queda mensal de 1,2% em agosto, mas a previsão de analistas era de uma retração maior.

Liderando os ganhos na Europa, às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Paris saltava 2,55% e a de Frankfurt avançava 0,20%, enquanto as de Milão, Madri e Lisboa exibam respectivos ganhos de 0,43%, 0,78% e 0,77%. Na contramão, a de Londres caía 0,24%.

*Com informações da Dow Jones Newswires