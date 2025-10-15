Topo

Notícias

Bolsas da Ásia fecham em alta, com perspectiva de mais cortes de juros nos EUA

15/10/2025 05h33

Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, à medida que esperanças de mais cortes de juros nos EUA se sobrepuseram às tensões comerciais entre Washington e Pequim.

Liderando o movimento na região, o índice sul-coreano Kospi saltou 2,68% em Seul, a 3.657,28 pontos, enquanto o japonês Nikkei avançou 1,76% em Tóquio, a 47.672,67 pontos, o Hang Seng teve ganho de 1,84% em Hong Kong, a 25.910,60 pontos, e o Taiex registrou alta de 1,80% em Taiwan, a 27.275,71 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,22%, a 3.912,21 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto assegurou ganho de 1,56%, a 2.478,00 pontos.

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sinalizou em discurso ontem (14) que o banco central dos EUA está ligeiramente mais preocupado com o mercado de trabalho, reforçando expectativas de mais cortes nos juros básicos americanos até o fim do ano, após a redução inicial do mês passado.

A perspectiva de juros menores distraiu a atenção da mais recente disputa comercial entre EUA e China. Ontem, o presidente americano, Donald Trump, acusou os chineses de "hostilidade econômica" por não comprarem soja americana e ameaçou retaliar com um embargo ao óleo de cozinha e "outros elementos de comércio".

No âmbito macroeconômico, o índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da China sofreu queda anual de 0,3% em setembro, um pouco maior do que se previa. Para a Capital Economics, a "pressão deflacionária" chinesa deverá persistir.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu a tendência positiva da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 1,03% em Sydney, a 8.990,90 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Relator da reforma administrativa tem sogra empregada por vereador no Rio

Câmara de SP vota projeto que cria 'universidade' para agentes de segurança

Perigo à vista? Bactérias congeladas no Ártico há 40 mil anos estão vivas

Medicina de cativeiro: como é cuidado de reféns livres após 2 anos em Gaza

Um lado macho, outro fêmea: aranha com dois sexos simultâneos é descoberta

Diário de guerra: palestino mostra vida em tenda e soluções criativas

Restaurante Jamile está ligado à família de ex-deputado; polícia busca dono

IPC cai mais do que o previsto em setembro na China

Explosão de carro-bomba deixa um morto em Guayaquil, no Equador

Bombas não detonadas representam grande risco em Gaza, alerta ONG

Mulher tenta abrir porta de emergência após ouvir 'latido' em avião nos EUA