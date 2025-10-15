Bolsas da Ásia fecham em alta, com perspectiva de mais cortes de juros nos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, à medida que esperanças de mais cortes de juros nos EUA se sobrepuseram às tensões comerciais entre Washington e Pequim.

Liderando o movimento na região, o índice sul-coreano Kospi saltou 2,68% em Seul, a 3.657,28 pontos, enquanto o japonês Nikkei avançou 1,76% em Tóquio, a 47.672,67 pontos, o Hang Seng teve ganho de 1,84% em Hong Kong, a 25.910,60 pontos, e o Taiex registrou alta de 1,80% em Taiwan, a 27.275,71 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,22%, a 3.912,21 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto assegurou ganho de 1,56%, a 2.478,00 pontos.

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sinalizou em discurso ontem (14) que o banco central dos EUA está ligeiramente mais preocupado com o mercado de trabalho, reforçando expectativas de mais cortes nos juros básicos americanos até o fim do ano, após a redução inicial do mês passado.

A perspectiva de juros menores distraiu a atenção da mais recente disputa comercial entre EUA e China. Ontem, o presidente americano, Donald Trump, acusou os chineses de "hostilidade econômica" por não comprarem soja americana e ameaçou retaliar com um embargo ao óleo de cozinha e "outros elementos de comércio".

No âmbito macroeconômico, o índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da China sofreu queda anual de 0,3% em setembro, um pouco maior do que se previa. Para a Capital Economics, a "pressão deflacionária" chinesa deverá persistir.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu a tendência positiva da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 1,03% em Sydney, a 8.990,90 pontos.

