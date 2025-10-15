BlackRock e grupo apoiado por Nvidia fecham acordo de US$40 bi para data center de IA

Por Arsheeya Bajwa e Aditya Soni

(Reuters) - Um grupo de investidores formado por BlackRock, Microsoft e Nvidia anunciou a compra de uma das maiores operadoras de data centers do mundo, com quase 80 unidades, em um acordo avaliado em US$40 bilhões para garantir capacidade de computação para aplicações de inteligência artificial.

A compra da Aligned Data Centers, sediada nos EUA, da australiana Macquarie Asset Management nesta quarta-feira é o primeiro acordo da AI Infrastructure Partnership formada no ano passado, que também inclui o fundo MGX, sediado em Abu Dhabi, e a startup xAI, de Elon Musk, entre seus apoiadores.

"Com esse investimento na Aligned Data Centers, promovemos nossa meta de fornecer a infraestrutura necessária para impulsionar o futuro da IA", disse o presidente-executivo da BlackRock, Larry Fink, que também atua como presidente da AI Infrastructure Partnership.

CHIPS E INFRAESTRUTURA

A aquisição é a mais recente de uma série de grandes negócios de empresas de tecnologia e startups do Vale do Silício, impulsionados pelo boom da IA.

Grandes empresas de tecnologia, incluindo Alphabet, Amazon.com, Meta, Microsoft e CoreWeave estão prestes a gastar US$400 bilhões em infraestrutura de IA este ano, estima o Morgan Stanley.

A OpenAI, startup no centro do boom da IA, fechou acordos nas últimas semanas com as fabricantes de chips Nvidia, AMD e Broadcom, que podem custar mais de US$1 trilhão para garantir cerca de 26 gigawatts de capacidade de computação, energia suficiente para abastecer cerca de 20 milhões de lares nos Estados Unidos.

A Meta está construindo vários data centers de IA de vários gigawatts, incluindo um chamado Prometheus, que deve entrar em operação em 2026, e outro, Hyperion, que pode escalar até 5 gigawatts.

A Aligned Data Centers tem atualmente mais de 5 gigawatts de capacidade operacional e planejada, localizados em 50 campi nos EUA e América Latina.

Joe Tigay, gerente de portfólio da Equity Armor Investments, acionista da Nvidia, disse que a aquisição destaca o crescente valor dos ativos de data center para os investidores.

"Eles estão buscando uma expansão rápida para atender à demanda de IA e otimizar para ela."

AUMENTO DE GASTOS

A Aligned foi uma grande vencedora do boom de gastos em infraestrutura de IA, levantando US$12 bilhões em ações e emissão de dívidas no início deste ano em uma das maiores injeções de capital privado em uma empresa de data center.

Ações de seus rivais, como a Applied Digital, mais que quadruplicaram neste ano.

O grupo de investimentos que está comprando a Aligned também inclui a Autoridade de Investimentos do Kuweit e a Temasek, investidora estatal de Cingapura, como investidores âncora. A meta inicial é investir US$30 bilhões em capital próprio, com potencial para atingir US$100 bilhões, incluindo dívida. A empresa não divulgou quanto cada parceiro contribuiu para o aporte nem o valor patrimonial do negócio anunciado nesta quarta-feira.

Nvidia e Aligned não quiseram comentar, enquanto os investidores não responderam imediatamente a pedidos de mais detalhes sobre a transação.