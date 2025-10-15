Topo

Notícias

Bessent estima que shutdown custa US$ 15 bilhões por dia à economia dos EUA

São Paulo

15/10/2025 13h44

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, alertou que a paralisação das atividades do governo norte-americano está levando a graves cortes no orçamento e danos à economia do país. "Estamos cortando no músculo aqui", disse, estimando que o shutdown custa cerca de US$ 15 bilhões por dia.

O comentário foi realizado durante coletiva de imprensa ao lado do representante comercial dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, na manhã desta quarta-feira, 15.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

UE e Espanha afastam ameaças de tarifas de Trump sobre os gastos de defesa de Madri

Brasil projeta safra recorde de soja de 179 mi de t, mas La Niña exige atenção

Veja como foi o primeiro dia de julgamento do 'núcleo da desinformação' da trama golpista

Fifa 'espera que cidades-sede estejam preparadas' para Copa de 2026

Dez mortos e 21 feridos em incêndio em navio petroleiro na Indonésia

Consórcio que inclui Nvidia compra empresa de centro de dados por US$ 40 bilhões

Novo ataque com explosivos no Equador danifica duas pontes

Livro 'Brasil 1500-1549' faz releitura crítica de primeiros relatos de contatos entre europeus e indígenas

Milei acredita que ajuda dos EUA será mantida após legislativas na Argentina

EUA revogam visto de brasileiro que comemorou morte de Charlie Kirk

Passagem de fronteira crucial para entrada de ajuda em Gaza permanece fechada