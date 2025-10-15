Topo

Notícias

Bessent diz que shutdown pesa na economia dos EUA e que China 'alimenta' guerra da Rússia

São Paulo

15/10/2025 13h00

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, voltou a alertar que a paralisação das atividades do governo norte-americano - que chega nesta quarta-feira, 15, ao seu 15º dia - está pesando na economia. "A única razão pela qual o shutdown continua é que a mídia está sendo complacente", disse. "Quero pedir aos democratas moderados que sejam heróis e reabram o governo."

Os comentários aconteceram em coletiva de imprensa ao lado do representante comercial dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, nesta quarta-feira.

No evento, as autoridades esclareceram o andamento das negociações comerciais com a China e o recente recrudescimento de tensões.

Na ocasião, Bessent retomou críticas a compra de petróleo russo pela China, alegando que o país está "alimentando a máquina de guerra contra a Ucrânia". Contudo, apesar de se demonstrar a favor de tarifar países que comprem a commodity russa, o secretário do Tesouro dos EUA disse que aliados europeus precisam se juntar à iniciativa para que seja efetiva.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Russell e Antonelli renovam com a Mercedes para 2026

EUA prepara outro pacote de ajuda de US$ 20 bilhões para a Argentina

Em sua primeira visita a Moscou, presidente interino da Síria deve pedir entrega de Al-Assad a Putin

Caso Ruy Ferraz: polícia prende suspeito de coordenar parte da execução

Comissão Europeia quer incitar correntistas a investirem os ? 10 trilhões adormecidos em poupança

Castelo medieval no Brasil? Estudos explicam construção em cidade da Bahia

EUA deporta ex-policial acusado de narcotráfico para a República Dominicana

'Não pintou química, pintou indústria petroquímica', diz Lula sobre Trump

113 Sul: quem é Mairlon, preso por triplo homicídio que teve condenação anulada após 15 anos

Professores terão cartão de crédito com anuidade zero, anuncia presidente da Caixa

Ministros da Defesa da Otan discutem em Bruxelas resposta conjunta após intrusões de drones russos