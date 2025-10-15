Bessent diz que EUA compram pesos argentinos e trabalham em linha de crédito de US$20 bilhões

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos voltaram a comprar pesos argentinos no mercado aberto nesta quarta-feira, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, acrescentando que o departamento está trabalhando com fundos de investimento do setor privado para criar uma linha de crédito de US$20 bilhões para investir na dívida soberana da Argentina.

Bessent disse, durante uma coletiva de imprensa, que o instrumento será utilizado juntamente com uma nova linha de swap de US$20 bilhões dos EUA para a Argentina, fornecendo um total de US$20 bilhões em apoio à terceira maior economia da América Latina.

Bessent também esclareceu que os EUA continuarão a apoiar financeiramente a Argentina enquanto o governo do presidente Javier Milei adotar "boas políticas", independentemente do resultado da eleição parlamentar no país neste mês.

(Reportagem de David Lawder)