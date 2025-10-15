Bessent diz estar otimista sobre China, mas não descarta mais medidas dos EUA contra Pequim

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira, 15, que está otimista em relação à China e que conversas de alto nível estão acontecendo, mas não descartou a possibilidade do governo americano usar "muitas medidas" contra Pequim, se for necessário.

Em participação no fórum Invest in America da CNBC, Bessent disse que a confiança entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Xi Jinping (China) é uma razão pela qual a tensão comercial não escalou entre as duas economias.

O secretário confirmou que se encontrará com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, antes da reunião Xi-Trump na Ásia.

"Chineses estavam planejando erguer novas barreiras, mas não queremos escalar tensões", pontuou ele, acrescentando que "a China está tentando mudar a narrativa sobre terras raras".

Bessent ainda comentou que haverá anúncios comerciais durante a viagem do presidente dos EUA à Ásia: "estamos finalizando acordo com Coreia do Sul e Trump teve boa conversa com Canadá".