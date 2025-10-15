Topo

Notícias

Bessent diz ainda esperar reunião entre Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul no fim do mês

São Paulo

15/10/2025 13h25

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reiterou que as negociações comerciais sino-americanas continuam e que ainda espera um encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping no fim de outubro, na Coreia do Sul. Contudo, Bessent voltou a tecer críticas a imposição de controles de exportação de bens de terras raras pela China, em coletiva de imprensa ao lado do representante comercial dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, nesta quarta-feira.

"Não se enganem: isso é a China contra o mundo. Eles são uma economia estatal e não deixaremos um grupo de burocratas em Pequim comandar a economia global", disse Bessent.

Greer classificou as restrições anunciadas por Pequim na semana passada como tática de coerção contra todos os países, ao afetar indústrias críticas, como produção de semicondutores, automóveis e defesa. "Esse movimento não é uma retaliação proporcional aos EUA", pontuou.

O representante comercial americano disse ainda que a iniciativa chinesa foi a responsável por retomar a escalada de tensões comerciais. "Nossa parte do acordo era manter níveis mais baixos de tarifas, sob a contrapartida de a China manter suprimento de bens de terras raras. Cumprimos a nossa parte", disse.

Ambas as autoridades americanas também criticaram a ausência de compras de produtos americanos por parte da China, alegando que há "muito setores não sensíveis à segurança nacional, aptos para a comercialização de bens e cuja troca seria mutuamente benéfica".

A coletiva de imprensa começou minutos após o escritório do USTR anunciar tarifas adicionais entre 100% a 150% sobre produtos marítimos, logísticos e de construção naval da China.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Padre flagrado com noiva de fiel em casa paroquial pode ser afastado?

Socialistas permitirão aprovação do orçamento em Portugal ao se absterem

EUA prepara nova ajuda de US$ 20 bi para a Argentina com setor privado

Em turnê europeia, Ney Matogrosso revisita cinco décadas de palco e anuncia disco com músicas de Angela Ro Ro

'Ninguém quer ser pobre. Quem causa essa situação é o sistema político e econômico', diz Lula

Gleisi diz que 'Lira está na base e quer ajudar' o governo

UE e Espanha afastam ameaças de tarifas de Trump sobre os gastos de defesa de Madri

Brasil projeta safra recorde de soja de 179 mi de t, mas La Niña exige atenção

Veja como foi o primeiro dia de julgamento do 'núcleo da desinformação' da trama golpista

Fifa 'espera que cidades-sede estejam preparadas' para Copa de 2026

Incêndio em navio petroleiro mata 10 e fere 21 na Indonésia