Bessent apresentará 3 ou 4 candidatos a chair do Fed para Trump após Dia de Ação de Graças

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que planeja apresentar três ou quatro candidatos para liderar o Federal Reserve ao presidente Donald Trump para que ele os entreviste depois do Dia de Ação de Graças.

"No fim das contas, ele receberá informações de dezenas, centenas de pessoas, como sempre faz, e então tomará uma decisão", disse Bessent em um evento da CNBC realizado paralelamente às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Washington.

Perguntado se um dos critérios para suceder o chair do Fed, Jerome Powell, é o desejo de reduzir a taxa de juros, Bessent disse: "Um dos critérios é ter uma mente aberta".

Trump tem atacado rotineiramente Powell e o banco central dos EUA por não reduzir a taxa de juros na velocidade e magnitude que ele deseja. O mandato de Powell como chefe do Fed termina em maio.

(Reportagem de David Lawder)