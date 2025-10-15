Topo

Notícias

Barcelona renova com Frenkie de Jong até 2029

15/10/2025 09h17

O meio-campista holandês Frenkie de Jong renovou seu contrato com o Barcelona até junho de 2029, anunciou o clube catalão em suas redes sociais nesta quarta-feira (15).

De Jong, de 28 anos, é "uma peça fundamental no projeto esportivo, tanto pela sua qualidade quanto pela sua experiência", afirmou o Barça em comunicado.

Após o anúncio da renovação, o jogador declarou à imprensa que jogar no Barcelona sempre foi seu "sonho de infância".

"Quero seguir meu sonho por muitos anos mais e com vontade de conquistar títulos", afirmou.

De Jong teve altos e baixos desde que chegou ao clube, em 2019, mas se tornou peça fundamental do meio-campo do técnico Hansi Flick na temporada passada, ao lado de Pedri.

Ao longo de sua passagem, foi duas vezes campeão espanhol (2023 e 2025) e duas vezes da Copa do Rei (2021 e 2025).

rbs/rsc/mcd/cb/dd 

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Russell e Antonelli renovam com a Mercedes para 2026

EUA prepara outro pacote de ajuda de US$ 20 bilhões para a Argentina

Em sua primeira visita a Moscou, presidente interino da Síria deve pedir entrega de Al-Assad a Putin

Caso Ruy Ferraz: polícia prende suspeito de coordenar parte da execução

Comissão Europeia quer incitar correntistas a investirem os ? 10 trilhões adormecidos em poupança

Castelo medieval no Brasil? Estudos explicam construção em cidade da Bahia

EUA deporta ex-policial acusado de narcotráfico para a República Dominicana

'Não pintou química, pintou indústria petroquímica', diz Lula sobre Trump

113 Sul: quem é Mairlon, preso por triplo homicídio que teve condenação anulada após 15 anos

Professores terão cartão de crédito com anuidade zero, anuncia presidente da Caixa

Ministros da Defesa da Otan discutem em Bruxelas resposta conjunta após intrusões de drones russos