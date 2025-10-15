Topo

B3 amplia funcionamento para 17h55 a partir de 3/11 com fim do horário de verão nos EUA

São Paulo

15/10/2025 12h43

A B3 amplia o horário de funcionamento para acompanhar o fim do horário de verão em Nova York (Estados Unidos) a partir de 3 de novembro. Com isso, o horário de negociação no mercado à vista e fracionário tem início às 10 horas mas se encerra às 17h55, ao invés de 17 horas.

Já no mercado a termo, as negociações acontecerão das 10 horas às 18h25 e no mercado de opções das 10h05 até 17h55.

No mercado futuro de câmbio, o pregão funcionará das 9 horas às 18h30.

