Avião com secretário de Guerra de Trump faz pouso de emergência

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth - Reprodução/Department of Defense
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 16h20Atualizada em 15/10/2025 16h38

Um avião da Força Aérea dos EUA que levava o secretário de Guerra de Trump, Pete Hegseth, fez um pouso de emergência hoje no Reino Unido.

O que aconteceu

O avião precisou fazer um pouso de emergência após uma rachadura no para-brisa causar perda de pressurização. O Boeing C-32 havia decolado de Bruxelas e sobrevoava o Atlântico, ao sul da Irlanda, quando o piloto foi obrigado a retornar.

O avião pousou em segurança na base de Mildenhall, perto de Cambridge, na Inglaterra. Em publicação no X, o assistente do Secretário de Guerra para Assuntos Públicos, Sean Parnell, disse que avião estava voltando dos Estados Unidos, após a reunião dos Ministros da Defesa da OTAN.

O avião pousou com base em procedimentos padrão e todos a bordo, incluindo o secretário Hegseth, estão seguros. Sean Parnell, porta-voz do Pentágono em um post no X

Não é a primeira vez que uma aeronave militar dos EUA transportando autoridades sofre problemas mecânicos. No início deste ano, um avião da Força Aérea dos EUA que transportava o secretário de Estado Marco Rubio para Munique foi forçado a retornar a Washington após um problema mecânico.

