Avião com Hegseth faz pouso não programado devido a rachadura no para-brisa

WASHINGTON (Reuters) - Um avião que transportava o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, fez um pouso não programado nesta quarta-feira no Reino Unido devido a uma rachadura no para-brisa da aeronave, informou o Pentágono, acrescentando que Hegseth está seguro.

"O avião pousou com base em procedimentos padrão e todos a bordo, incluindo o secretário Hegseth, estão seguros", disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em um post no X.

Hegseth estava retornando de uma breve viagem a Bruxelas.

Essa não é a primeira vez que uma aeronave militar dos EUA transportando autoridades sofre problemas mecânicos.

No início deste ano, um avião da Força Aérea dos EUA que transportava o secretário de Estado Marco Rubio para Munique foi forçado a retornar a Washington após um problema mecânico.

(Reportagem de Idrees Ali, Costas Pitas e Katharine Jackson)