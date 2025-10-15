Topo

Notícias

Autoridades mexicanas confirmam descoberta de 60 corpos em Estado na fronteira norte

15/10/2025 16h37

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Corpos de 60 homens foram encontrados no início deste ano em uma área rural do Estado de Sonora, no norte do México, que faz fronteira com o Arizona, informou a promotoria estadual nesta quarta-feira, em meio a um aumento da violência na região.

Em um comunicado, o órgão disse que os corpos encontrados em janeiro e fevereiro na capital do Estado, Hermosillo, pertenciam a pessoas sequestradas em uma onda de "acerto de contas" entre organizações criminosas que operam na região.

"A identificação foi realizada por meio de provas científicas para cada uma das vítimas, que já foram entregues às suas famílias", disse, acrescentando que pelo menos cinco pessoas foram presas relacionadas ao caso.

A violência se intensificou em Sonora devido aos constantes confrontos entre grupos criminosos que disputam o controle das rotas do tráfico de drogas e de migrantes para os Estados Unidos.

(Reportagem de Lizbeth Diaz)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Ele me ama': Michelle ironiza líder do PT que acionou PGR contra ela

Influencer é presa por mandar torturar suspeitos de furtar sua casa em RO

Trump: Israel pode retomar combates se Hamas não cumprir acordo, diz CNN

Avião em que viajava secretário de Defesa dos EUA faz pouso de emergência no Reino Unido

Autoridades mexicanas confirmam descoberta de 60 corpos em Estado na fronteira norte

Tesouro transfere R$ 12 bi para BNDES abrir linha de renegociação de dívida rural

Juíza dos EUA rejeita caso de jovens que buscavam contestar políticas climáticas de Trump

Haiti bate recorde de mais de 1,4 milhão de deslocados, segundo ONU

Exército israelense diz que Cruz Vermelha recebeu corpos de outros dois reféns em Gaza

Hugo Motta é vaiado em evento de Dia dos Professores com Lula no Rio

Moraes manda soltar bolsonarista que afirmou ter depressão e nódulo na mama