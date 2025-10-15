Autoridades mexicanas confirmam descoberta de 60 corpos em Estado na fronteira norte

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Corpos de 60 homens foram encontrados no início deste ano em uma área rural do Estado de Sonora, no norte do México, que faz fronteira com o Arizona, informou a promotoria estadual nesta quarta-feira, em meio a um aumento da violência na região.

Em um comunicado, o órgão disse que os corpos encontrados em janeiro e fevereiro na capital do Estado, Hermosillo, pertenciam a pessoas sequestradas em uma onda de "acerto de contas" entre organizações criminosas que operam na região.

"A identificação foi realizada por meio de provas científicas para cada uma das vítimas, que já foram entregues às suas famílias", disse, acrescentando que pelo menos cinco pessoas foram presas relacionadas ao caso.

A violência se intensificou em Sonora devido aos constantes confrontos entre grupos criminosos que disputam o controle das rotas do tráfico de drogas e de migrantes para os Estados Unidos.

(Reportagem de Lizbeth Diaz)