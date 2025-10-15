Autoridades dos EUA criticam medidas da China sobre terras raras e pedem recuo de Pequim

Por David Lawder e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - As principais autoridades dos Estados Unidos criticaram nesta quarta-feira a grande expansão dos controles de exportação de terras raras pela China como uma ameaça às cadeias de suprimentos globais, mas disseram que Pequim ainda pode mudar de rumo e evitar que Washington tome medidas para se desvincular da segunda maior economia do mundo.

O representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, disse em uma coletiva de imprensa que as novas restrições de exportação da China são uma "tomada de poder da cadeia de suprimentos global" e que os EUA e seus aliados não aceitarão as restrições, mas ele e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, enfatizaram que Washington não quer aumentar o conflito, que agitou os mercados financeiros e levou as relações entre os EUA e a China a uma queda vertiginosa.

Até a noite de terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda esperava se reunir com o presidente da China, Xi Jinping, na Coreia do Sul no final deste mês, disse Bessent.

Greer disse aos repórteres que a China ainda não implementou o sistema regulatório revisado para terras raras e ainda pode recuar, assim como os EUA não implementaram um aumento retaliatório de 100% nas tarifas sobre as importações chinesas.

"Esses são rascunhos, ou estão em fase de rascunho, portanto são bastante reais, mas nossa expectativa é que eles não implementem isso e que possamos voltar ao ponto em que estávamos há uma semana, onde tínhamos os níveis tarifários com os quais concordamos e tínhamos o fluxo de terras raras com o qual concordamos", disse Greer.

Os dois países pareciam prontos para voltar a uma guerra comercial total no final da semana passada, depois que a China anunciou na quinta-feira as medidas sobre terras raras. Trump respondeu na sexta-feira, ameaçando aumentar as tarifas sobre os produtos chineses em 100%.

Bessent, Greer e outras autoridades tentaram colocar os laços entre os EUA e a China de volta nos trilhos esta semana, enfatizando seu desejo de evitar uma escalada em uma série de entrevistas.

Greer e Bessent, que se reuniram pessoalmente com autoridades chinesas de alto escalão quatro vezes em quatro cidades diferentes nos últimos meses, expressaram profunda frustração com as ações da China, que ameaçam prejudicar as cadeias de suprimentos globais.

Bessent disse que as autoridades norte-americanas e chinesas, em Washington para as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, estavam em contato próximo para organizar a reunião entre Trump e Xi, acrescentando que foi o nível de confiança entre os dois líderes que impediu uma nova escalada do conflito comercial.

Os EUA não querem se desvincular da China, mas teriam que tomar medidas se Pequim se mostrasse um fornecedor não confiável, disse Bessent, observando que as autoridades chinesas disseram recentemente às empresas automobilísticas dos EUA que a desaceleração das remessas de ímãs de terras raras era "provavelmente algo" relacionado a um feriado.