Ausência de dados dos EUA reverbera globalmente

Por Leika Kihara e Howard Schneider

TÓQUIO/WASHINGTON (Reuters) - A interrupção do fluxo de dados oficiais devido à paralisação do governo dos Estados Unidos pode começar a afetar a visão das autoridades no Japão e em outros países, onde a percepção sobre a maior economia do mundo orienta a perspectiva de suas próprias moedas, desempenho comercial e inflação.

O que acontece nos Estados Unidos, em outras palavras, não fica nos Estados Unidos, e as autoridades globais dizem que ficar sem dados por causa da paralisação pode complicar ao longo do tempo sua própria política monetária e aumentar o risco de um erro em um momento em que os países já estão se ajustando à tentativa do governo Trump de remodelar o comércio global.

"É um problema sério. Esperamos que isso seja resolvido em breve", disse o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, em uma coletiva de imprensa em 3 de outubro, ao discutir os obstáculos que o banco central enfrenta para decidir quando retomar os aumentos da taxa de juros.

Uma autoridade japonesa foi além.

"É uma piada. (O chair do Federal Reserve, Jerome) Powell continua dizendo que a política monetária do Fed depende dos dados, mas não há dados para depender", disse a autoridade, que não quis ser identificada por não estar autorizada a falar publicamente.

Catherine Mann, membro do Banco da Inglaterra, disse que as questões que envolvem os dados dos EUA, a controvérsia sobre a independência do Fed e outros assuntos não entram tão diretamente no debate sobre a política monetária do banco central britânico quanto as mudanças na política comercial, por exemplo, que afetam diretamente aspectos como preços e perspectivas de exportação.

Mas ela observou como, com o passar do tempo, a libra perdeu seu status central no mundo, um processo que levou décadas e foi impulsionado por várias forças às quais ela se referiu como "cupins" que enfraqueceram o papel da moeda ao longo do tempo.

Mudanças que poderiam degradar a posição do dólar ou corroer a independência do Fed "são coisas que temos em mente, mas não estão na frente e no centro", disse Mann. Mas "são os cupins, e não algo que seja iminente".

Líderes financeiros e econômicos de todo o mundo estão reunidos em Washington esta semana para reuniões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, e - em um mundo assolado por uma guerra terrestre europeia em andamento, tensões e violência no Oriente Médio e questões de longo prazo como a mudança climática - grande parte da reunião provavelmente será consumida pela discussão dos planos do presidente dos EUA, Donald Trump, para o mundo, seu desempenho no cargo e, agora, a parada repentina de informações oficiais sobre uma economia que responde por cerca de um quarto da produção mundial.

A paralisação pode terminar a qualquer momento e o fluxo de dados ser retomado. No entanto, o episódio é sintomático de um conjunto mais profundo de questões relacionadas à governança e à confiabilidade dos dados dos EUA, incluindo os esforços de Trump para ganhar nova influência sobre o Federal Reserve e a demissão da chefe do Escritório de Estatísticas do Trabalho por estar irritado com um relatório de empregos que o FMI citou entre os "riscos negativos" que o mundo enfrenta no momento.

"A intensificação da pressão política sobre as instituições ... pode corroer a confiança pública duramente conquistada em sua capacidade de cumprir seus mandatos", afirmou o relatório Perspectivas Econômicas Globais publicado na terça-feira pelo FMI.