Topo

Notícias

Auren tem decisão favorável para indenização de R$499 mi de investimentos não amortizados da CESP

15/10/2025 09h03

SÃO PAULO (Reuters) - A Auren informou nesta quarta-feira que obteve uma decisão favorável da agência reguladora Aneel no processo de indenização de R$498,8 milhões referente à base de remuneração regulatória de investimentos não amortizados ou depreciados da geradora CESP nas usinas hidrelétricas Jupiá, Ilha Solteira, Paraibuna e Jaguari.

A Auren, controlada por grupo Votorantim e CPP Investments, incorporou a Cesp em 2022.

A decisão será publicada no Diário Oficial da União (DOU) e a Aneel enviará os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia, que tomará as providências para reconhecimento da indenização, "incluindo a definição do meio de pagamento, o fator de correção monetária aplicável sobre o valor indenizável e o cronograma de pagamento", apontou a Auren.

(Por Letícia Fucuchima)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Licenciamento ambiental: o que está em jogo em votação de vetos de Lula

Madagascar: entenda por que a queda do presidente não é vista como golpe militar

Uruguai, a um passo de legalizar a eutanásia

Enfraquecido, Hamas promove mortes e acusa clãs de serem aliados de Israel

Madagascar entra em regime militar após golpe de Estado

[Coluna] Dia do Professor: Chega de homenagens vazias

Ajuda humanitária entra em Gaza, apesar de erro do Hamas na entrega de corpos de reféns

Mongaguá confirma que adolescente de 16 anos foi intoxicada por metanol

Secretário de Defesa dos EUA pede que aliados aumentem gastos com armas norte-americanas para Kiev

Inspetores da AIEA não estão atualmente no Irã, diz chefe atômico do país

Autoridade Palestina diz que está pronta para operar passagem de Rafah