Auren tem decisão favorável para indenização de R$499 mi de investimentos não amortizados da CESP

SÃO PAULO (Reuters) - A Auren informou nesta quarta-feira que obteve uma decisão favorável da agência reguladora Aneel no processo de indenização de R$498,8 milhões referente à base de remuneração regulatória de investimentos não amortizados ou depreciados da geradora CESP nas usinas hidrelétricas Jupiá, Ilha Solteira, Paraibuna e Jaguari.

A Auren, controlada por grupo Votorantim e CPP Investments, incorporou a Cesp em 2022.

A decisão será publicada no Diário Oficial da União (DOU) e a Aneel enviará os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia, que tomará as providências para reconhecimento da indenização, "incluindo a definição do meio de pagamento, o fator de correção monetária aplicável sobre o valor indenizável e o cronograma de pagamento", apontou a Auren.

(Por Letícia Fucuchima)