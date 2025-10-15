Topo

Atividade econômica dos EUA se alterou pouco e emprego ficou estável nas últimas semanas, diz Fed

15/10/2025 16h12

(Reuters) - A atividade econômica dos Estados Unidos se alterou pouco e o nível de emprego ficou praticamente estável nas últimas semanas, mesmo com mais empresas relatando reduções no número de funcionários, informou o Federal Reserve nesta quarta-feira, reforçando as preocupações com a desaceleração do mercado de trabalho.

"Na maioria dos distritos, mais empregadores relataram redução do número de funcionários por meio de demissões em massa e atritos, com contatos citando demanda mais fraca, incerteza econômica elevada e, em alguns casos, aumento do investimento em tecnologias de inteligência artificial", disse o Fed em seu último relatório "Livro Bege", um compilado de resultados de pesquisas, entrevistas e outros dados qualitativos dos 12 bancos regionais do Fed.

"No entanto, a oferta de mão de obra nos setores de hotelaria, agricultura, construção e manufatura foi supostamente prejudicada em vários distritos devido a mudanças recentes nas políticas de imigração."

Publicado duas semanas antes de cada reunião de fixação de juros do Fed, o relatório tem o objetivo de ajudar autoridades a avaliar a saúde do país com informações mais oportunas e, muitas vezes, mais coloridas do que as disponíveis nas estatísticas oficiais.

Com o vácuo de dados deixado pela paralisação do governo, o Livro Bege pode ter mais peso do que o normal nas deliberações dos formuladores de política monetária do Fed, após sua decisão no mês passado de reduzir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse esta semana que achava que as perspectivas para a inflação e o mercado de trabalho não mudaram muito desde essa decisão, embora o crescimento econômico tenha sido um pouco mais forte do que o esperado.

Embora os mercados financeiros estejam apostando fortemente em outra redução da taxa de juros na reunião de 28 e 29 de outubro do Fed, autoridades parecem estar muito divididas e dizem que estão acompanhando de perto conversas com líderes empresariais e comunitários.

"Aumentos nos custos de insumos induzidos por tarifas foram relatados em muitos distritos, mas a extensão desses custos mais altos que passaram para os preços finais variou", disse o Fed no relatório, que apresentou a palavra "tarifa" 64 vezes, menos do que no relatório anterior.

No Livro Bege de agosto do Fed, a palavra "tarifa" apareceu 100 vezes.

Enquanto isso, houve novos indícios de que as empresas estavam lidando com um grupo menor de trabalhadores disponíveis devido à repressão à imigração do governo Trump, bem como com a incerteza ou o abrandamento total da demanda por seus serviços e produtos.

"Alguns contatos no setor de construção e manufatura notaram mais dificuldade em encontrar trabalhadores para seus cargos de nível básico e atribuíram isso à redução da imigração", disse o Fed de San Francisco.

"Um construtor de casas da Carolina do Sul relatou um declínio na demanda devido ao aumento dos preços, o que, segundo ele, resultaria em demissões em massa iminentes", informou o Fed de Richmond.

(Por Ann Saphir)

