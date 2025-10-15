Topo

ASML registra terceiro trimestre forte em meio à frenesia de gastos com IA

Barcelona

15/10/2025 13h42

A ASML Holding registrou pedidos melhores do que o esperado para seus equipamentos de fabricação de chips no terceiro trimestre, já que a demanda por semicondutores sofisticados para alimentar o setor de inteligência artificial não mostra sinais de desaceleração.

O grupo holandês reportou pedidos de 5,40 bilhões de euros (US$ 6,27 bilhões), acima dos 2,63 bilhões de euros de um ano antes e além da previsão dos analistas - de quase 5,36 bilhões de euros -, de acordo com estimativas de consenso da Visible Alpha.

A ASML, que vende ferramentas de fabricação de chips para empresas como Intel e Samsung Electronics, registrou 3,6 bilhões de euros em pedidos para suas máquinas de litografia ultravioleta extrema, sistemas de ponta que permitem aos produtores de semicondutores imprimir as camadas mais intrincadas nos chips. Os analistas haviam previsto 2,22 bilhões de euros nos pedidos.

A ASML disse que não espera que as vendas do próximo ano fiquem abaixo do valor de 2025. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

