Artistas de Hollywood prestam homenagem ao falecido Drew Struzan, criador dos pôsteres de 'Star Wars' e 'E.T.'

Grandes figuras de Hollywood prestaram homenagem nesta quarta-feira (15) ao ilustrador americano Drew Struzan, criador dos icônicos pôsteres de "Star Wars", "Indiana Jones" e "E.T.", que faleceu aos 78 anos.

Struzan era o artista favorito dos cineastas Steven Spielberg e George Lucas, cujo estilo se tornou um símbolo dos cartazes de Hollywood no final dos anos 1970 e 1980, com pôsteres que decoraram os quartos de adolescentes em todo o mundo.

Sua morte, após uma longa doença, foi anunciada na terça-feira em sua página do Instagram com uma publicação de sua família, que elogiou um homem que "via o mundo através de lentes cor-de-rosa" para oferecer uma "versão melhor da vida".

"Drew era um artista do mais alto calibre", disse o criador de "Star Wars", George Lucas, no site de sua empresa, a Lucasfilm.

"Suas ilustrações captavam perfeitamente a emoção, o tom e o espírito de cada um dos meus filmes", afirmou.

De E.T. à saga "De Volta para o Futuro", passando por "Blade Runner" e "Harry Potter e a Pedra Filosofal", Struzan esteve por trás dos pôsteres de alguns dos maiores sucessos do cinema contemporâneo.

Citado pela Variety, Steven Spielberg, que colaborou com ele em diversas ocasiões, afirmou que "ninguém desenhava como Drew".

"Seus cartazes transformaram muitos dos nossos filmes em lugares específicos (...) e a memória daqueles filmes e da idade em que os assistimos ressurge imediatamente ao olhar para suas imagens icônicas", afirmou o cineasta americano.

"O mundo perdeu um homem brilhante, um gênio e um artista supremo. Eu perdi um amigo", escreveu o diretor mexicano Guillermo del Toro na rede Bluesky.

bur-jt/jmo/es/sag/aa/fp

© Agence France-Presse