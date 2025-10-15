Anglo American oferece remédios em busca de aprovação da UE para acordo com MMG, diz fonte

Topo

Por Foo Yun Chee

BRUXELAS (Reuters) - A Anglo American ofereceu-se para comprar ferroníquel da MMG para revenda na Europa por até 10 anos, a fim de aliviar as preocupações antitruste da União Europeia sobre a venda de seu negócio de níquel para uma unidade da empresa listada em Hong Kong, disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto nesta quarta-feira.

A Anglo American, listada em Londres, anunciou o acordo de US$500 milhões para vender seu negócio de níquel no Brasil em fevereiro. A Comissão Europeia está agora examinando a venda.

A solução oferecida abordaria quaisquer preocupações regulatórias de que o negócio poderia cortar parte do fornecimento do metal para clientes na Europa, ao mesmo tempo em que permitiria que a empresa de Hong Kong vendesse seus produtos na Europa, disse a fonte.

O acordo seria para uma quantidade acordada de ferro-níquel das duas minas no Brasil, que é equivalente às suas vendas atuais na Europa, disse a pessoa. Ele seria válido por cinco anos, com opção de mais cinco anos.

A Comissão, que atua como fiscalizadora da concorrência na UE, confirmou o recebimento dos remédios da Anglo American e estendeu seu prazo de decisão até 4 de novembro.

Espera-se que a Comissão busque feedback de concorrentes e clientes antes de decidir se aceita as concessões, exige mais ou abre uma investigação de quatro meses.

A venda faz parte de uma reestruturação mais ampla da Anglo American para voltar a se concentrar na mineração de cobre e minério de ferro. Cerca de dois terços de todo o níquel refinado produzido são usados pelo setor de aço inoxidável.

(Reportagem de Foo Yun Chee)

