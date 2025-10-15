Topo

Alto comandante militar dos EUA pede ao Hamas que pare de disparar contra civis

15/10/2025

O principal comandante dos Estados Unidos no Oriente Médio pediu ao Hamas, nesta quarta-feira (15), que pare de disparar contra civis palestinos, depois que o grupo islamista publicou um vídeo que mostrava várias execuções nas ruas.

"Instamos firmemente ao Hamas que suspenda de imediato a violência e os disparos contra civis palestinos inocentes em Gaza", disse o almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central do Exército dos Estados Unidos (Centcom), em um comunicado.

Desde a retirada parcial das forças israelenses de Gaza sob o acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos, o Hamas tem consolidado seu controle sobre cidades devastadas do enclave e executado pessoas em plena rua.

Cooper instou o Hamas a aproveitar a "oportunidade histórica para a paz" e "aderir estritamente ao plano de paz de 20 pontos do presidente Trump e desarmar-se sem demora".

"Temos transmitido nossas preocupações aos mediadores que concordaram em trabalhar conosco para cumprir a paz e proteger os civis inocentes de Gaza", acrescentou Cooper.

O Hamas publicou um vídeo em seu canal oficial que mostra oito pessoas vendadas e acorrentadas, descritas pela organização como "colaboradores (de Israel) e delinquentes", sendo atingidas por disparos.

O vídeo, aparentemente gravado na noite de segunda-feira, surgiu enquanto se desenrolavam confrontos entre as diversas unidades de segurança do Hamas e clãs palestinos armados, alguns supostamente apoiados por Israel. 

No norte do território, enquanto as forças israelenses se retiravam da cidade de Gaza, a polícia armada do governo do Hamas, com máscaras pretas, retomou as patrulhas nas ruas.

"Nossa mensagem é clara: não haverá lugar para delinquentes nem para aqueles que ameacem a segurança dos cidadãos", disse uma fonte de segurança palestina em Gaza à AFP.

Israel e Estados Unidos insistem que o Hamas não pode ter nenhum papel em um futuro governo de Gaza.

