Alta no varejo interrompe quatro meses de quedas consecutivas, mostra IBGE

15/10/2025 12h34

A alta de 0,2% no comércio varejista brasileiro em agosto ante julho interrompeu uma sequência de quatro meses seguidos de resultados negativos no varejo. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo Cristiano Santos, gerente da pesquisa do IBGE, a expansão do varejo em agosto recupera apenas pequena parte da perda de 0,9% acumulada entre abril e julho.

"A diferença de patamar para março foi de -0,7% agora em agosto", calculou Santos.

O varejo alcançou o pico histórico de vendas em março de 2025.

