Topo

Notícias

Agronegócio paulista tem superávit acumulado até setembro de US$ 16,81 bi

15/10/2025 09h07

São Paulo, 15/10/2025 - O agronegócio paulista registrou no período de janeiro a setembro superávit de US$ 16,81 bilhões, resultado de US$ 21,15 bilhões em exportações e de US$ 4,34 bilhões em importações. Os dados são da Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (Apta), vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.O complexo sucroalcooleiro foi responsável por 29,9% do total exportado pelo agro paulista nos nove meses, ou US$ 6,32 bilhões. O açúcar representou 92,1% e o etanol, 7,9%. Em seguida, aparecem as carnes, com 14,9% das vendas externas, ou US$ 3,15 bilhões. A carne bovina respondeu por 84,9%. Produtos florestais representaram 10,5% do volume exportado, ou US$ 2,21 bilhões, com 54,5% de celulose e 36,4% de papel. Sucos responderam por 10,2% de participação, somando US$ 2,15 bilhões, dos quais 97,7% são referentes ao suco de laranja. O complexo soja teve participação de 9,9% do total exportado, ou US$ 2,10 bilhões - 80,8% referentes à soja em grãos e 14,0% de farelo. "Esses cinco grupos representaram 75,4% das exportações do agronegócio paulista", disse a secretaria. O café aparece na sexta posição, com 6,4% de participação na pauta de exportações, somando US$ 1,35 bilhão.A China segue sendo o principal destino das exportações do agronegócio paulista, com 24,2% do total. Produtos do complexo soja, carnes, açúcar e florestais lideram a lista das vendas. A União Europeia vem em seguida com 14,4% de participação.Os Estados Unidos somam 12,7% de participação. "Os embarques do agro paulista para os Estados Unidos no acumulado de janeiro a setembro de 2025, registraram US$ 2,69 bilhões, crescimento de 13% em relação a igual período de 2024. Esse aumento se deu nos primeiros sete meses de 2025, antes do tarifaço de 50%, iniciado em 6 de agosto pelo governo americano", destacou a pasta. Já nos meses de agosto e setembro de 2025, as exportações do agro paulista caíram 14,2% e 32,7%, respectivamente, na comparação mensal com os mesmos meses de 2024.Os sucos ficaram fora do tarifaço e são o principal grupo na pauta das exportações para os Estados Unidos, com 34% de participação. "Já os grupos de carnes (15%), café (8,5%) e de produtos florestais (9,4%) foram afetados pelo tarifaço de 50%, e registraram queda em set/25 na comparação com set/24."As exportações que iriam para os Estados Unidos tiveram outros destinos, disse o diretor da Apta, Carlos Nabil Ghobril. "O volume foi reduzido menos do que o esperado inicialmente, mas acabou sendo redirecionado para outros países: China, México e Argentina", informou.

