Ações de China e Hong Kong se recuperam com expectativas de estímulo

15/10/2025 06h58

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong se recuperaram nesta quarta-feira uma vez que os investidores mantiveram as expectativas de um novo estímulo monetário, superando as preocupações em torno das novas tensões comerciais com os Estados Unidos.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,22%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,48%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,84%, interrompendo sete sessões seguidas de perdas.

As pressões deflacionárias persistiram na China, com os preços ao consumidor e ao produtor caindo em setembro, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira, uma vez que a prolongada retração do mercado imobiliário e as tensões comerciais pesaram sobre a confiança dos consumidores e das empresas.

"Considerando a desaceleração no terceiro trimestre, outro mês de deflação sugere que o afrouxamento da política monetária continua em pauta", disse Lynn Song, economista-chefe do ING para a Grande China.

"A recente escalada das tensões entre a China e os EUA, antes das possíveis conversas entre os presidentes Xi e Trump no final do mês, pode manter o Banco do Povo da China em espera até o final de outubro."

Paralelamente, investidores estarão de olho na quarta sessão plenária do Partido Comunista, de 20 a 23 de outubro, que definirá a agenda econômica, política e social do país, bem como seus planos de desenvolvimento para os próximos cinco anos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,8%, a 47.672 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,84%, a 25.910 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,22%, a 3.912 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,48%, a 4.606 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,68%, a 3.657 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,80%, a 27.275 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,41%, a 4.372 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 avançou 1,03%, a 8.990 pontos.

