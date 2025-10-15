Ações da China são repúdio total aos acordos entre EUA e China, diz representante comercial dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, descreveu nesta quarta-feira a grande expansão dos controles de exportação de terras raras da China como um repúdio total aos acordos comerciais entre os EUA e a China nos últimos seis meses.

Greer disse em uma coletiva de imprensa que as restrições de exportação da China são uma "tomada de poder da cadeia de suprimentos global" e que os EUA e seus aliados não aceitarão as restrições.

(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal)