Topo

Notícias

Abia: exportação de alimento industrializado soma US$ 6,1 bilhão em setembro

15/10/2025 09h10

São Paulo, 15/10/2025 - As exportações brasileiras de alimentos industrializados somaram US$ 6,1 bilhões em setembro, 1% acima de igual mês de 2024, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). Na comparação com agosto deste ano, o crescimento foi de 3,4%. Em relação às vendas aos Estados Unidos, que aplicaram tarifa adicional de 50% aos produtos adquiridos do Brasil, houve retração de 14% na comparação com agosto e de 34,5% ante setembro de 2024. "Os embarques para os EUA totalizaram US$ 285,1 milhões, reduzindo a participação do mercado norte-americano para 4,6% do total exportado pelo setor, ante 5,7% em agosto e 7,5% em julho. Ainda assim, o país segue como o segundo maior destino dos alimentos industrializados brasileiros", disse a Abia em nota.O presidente executivo da Abia, João Dornellas, destacou que mercados alternativos ganharam relevância e podem indicar uma recomposição geográfica das exportações brasileiras. "Mesmo diante de um cenário internacional desafiador, marcado por volatilidade cambial, oscilação de commodities e pela efetivação da tarifa norte-americana, o setor mantém desempenho consistente e diversificado", afirma na nota. Ainda assim, disse ser essencial preservar a previsibilidade e competitividade no acesso ao mercado dos EUA, "mantendo o papel estratégico do Brasil como fornecedor global".De acordo com a entidade, para o México o Brasil exportou em setembro US$ 217,7 milhões (3,5% do total), 94,4% mais em relação a setembro de 2024. O resultado foi impulsionado pelas proteínas animais (+102,6%). Em setembro também foram mercados relevantes para os alimentos produzidos pelo Brasil as Filipinas (US$ 216,7 milhões, +71,3%); Índia (US$ 168 milhões, +62,9%); Arábia Saudita (US$ 233 milhões, +31%) e Emirados Árabes (US$ 229,4 milhões, +5,5%).A maior queda nos embarques para os Estados Unidos foi em açúcares, com retração de 76,2% ante setembro de 2024 e 58% em relação a agosto deste ano. Em proteínas animais, a queda foi de 50,6% na comparação com setembro do ano passado. "Duas exceções merecem nota: o suco de laranja, não afetado pela tarifa, teve leve queda mensal (-4,4%), mas cresceu 17,8% em relação ao mesmo mês de 2024; e o grupo de óleos e gorduras, que avançou 30,4% no ano, ainda que tenha recuado 55,7% em relação a agosto", disse a Abia.A China permanece como o principal destino das exportações de alimentos industrializados, com US$ 1,3 bilhão em setembro, estável em relação a agosto (-0,37%), mas alta de 25% sobre setembro de 2024. O país respondeu por 21,3% do total exportado, impulsionado por proteínas animais (US$ 1,08 bilhão, +40,2%) e açúcares (US$ 143,6 milhões, -31,3%). As vendas aos países da Liga Árabe somaram US$ 1,04 bilhão (+24% ante agosto), com participação de 16,8%. O desempenho foi puxado por açúcares (US$ 549 milhões), proteína animal (US$ 443,9 milhões) e farelo de soja (US$ 18,3 milhões). A União Europeia respondeu por US$ 715,9 milhões em setembro, aumento de 9,3% sobre agosto, mas queda de 6,6% em relação a setembro de 2024. "A pauta foi dominada por produtos de soja (US$ 332,2 milhões) e proteína animal (US$ 149,7 milhões)", disse a Abia.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Madagascar: entenda por que a queda do presidente não é vista como golpe militar

Uruguai, a um passo de legalizar a eutanásia

Enfraquecido, Hamas promove mortes e acusa clãs de serem aliados de Israel

Madagascar entra em regime militar após golpe de Estado

[Coluna] Dia do Professor: Chega de homenagens vazias

Ajuda humanitária entra em Gaza, apesar de erro do Hamas na entrega de corpos de reféns

Mongaguá confirma que adolescente de 16 anos foi intoxicada por metanol

Secretário de Defesa dos EUA pede que aliados aumentem gastos com armas norte-americanas para Kiev

Inspetores da AIEA não estão atualmente no Irã, diz chefe atômico do país

Autoridade Palestina diz que está pronta para operar passagem de Rafah

Terremoto de magnitude 5,5 é registrado na região costeira do Chile, diz centro alemão