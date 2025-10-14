Wells Fargo supera em lucro e receita no terceiro trimestre

O Wells Fargo teve lucro líquido de US$ 5,6 bilhões no terceiro trimestre de 2025, acima dos US$ 5,1 bilhões do igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 14. O lucro diluído por ação do banco americano ficou em US$ 1,66, superando a previsão de analistas compilados pela FactSet, de US$ 1,55.

A receita subiu 5,25% na mesma comparação, a US$ 21,44 bilhões, vindo levemente acima do consenso da FactSet, de US$ 21,14 bilhões.

As provisões para perdas com crédito somaram US$ 681 milhões no terceiro trimestre, queda de 36% em relação a um ano antes.

Este foi o primeiro trimestre completo em que o Wells esteve livre do limite de ativos que o Federal Reserve (Fed) impôs em 2018 como punição pelo escândalo das contas falsas. O Fed levantou o limite de ativos no início de junho, pouco antes do final do segundo trimestre.

Por volta das 7h58 (de Brasília), a ação do Wells Fargo subia 1,77% no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires