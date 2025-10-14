Wall Street fecha sem direção única e bancos sobem com resultados otimistas

Por Sukriti Gupta e Noel Randewich

(Reuters) - Wall Street terminou sem direção única nesta terça-feira, com investidores digerindo resultados trimestrais, em sua maioria positivos, de grandes bancos dos Estados Unidos, comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e a contínua guerra comercial entre os EUA e a China.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,15%, para 6.644,38 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,77%, para 22.518,84 pontos. O Dow Jones subiu 0,45%, para 46.272,99 pontos.