Wall St cai com tensões entre EUA e China e resultados de bancos

Por Sukriti Gupta e Twesha Dikshit

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira diante de preocupações renovadas com o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, enquanto os investidores analisavam os resultados dos grandes bancos dos EUA, que deram início à temporada de balanços do terceiro trimestre.

Os ativos sob gestão da BlackRock atingiram um recorde de US$13,46 trilhões, e o JPMorgan Chase elevou sua previsão para o ano inteiro para a receita líquida de juros, após superar as expectativas de lucro para o terceiro trimestre. As ações da BlackRock subiam 0,7%, enquanto o JPMorgan caía 4,1%.

O Goldman Sachs perdia 4,6%, apesar de ter superado as expectativas de Wall Street para o lucro trimestral.

O Citigroup tinha queda de 0,9% e o Wells Fargo subia 2,9% após superar as estimativas de lucro para o terceiro trimestre.

O índice bancário do S&P 500, que teve desempenho superior ao do S&P 500 este ano, caía 1,4% apesar dos bons resultados dos principais credores.

"O mais importante a ser considerado não é o lucro real, que, em grande parte, foi melhor em todos os setores... mas todos eles também estão sendo negociados em máximas históricas ou próximos a elas", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth, sobre o motivo pelo qual as ações de muitos bancos caíam apesar de terem divulgado resultados trimestrais fortes.

Os balanços ajudarão os investidores a avaliar o impacto das tarifas sobre as empresas norte-americanas e oferecerão novas pistas sobre a economia em um momento em que as divulgações de dados oficiais continuam atrasadas devido à paralisação do governo dos EUA.

O foco dos investidores também estará no discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na reunião anual da NABE, em busca de mais informações sobre a trajetória da política monetária do banco central dos EUA.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,70%, para 45.745,65 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,85%, a 6.598,96 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 1,34%, para 22.389,47 pontos.

(Reportagem de Sukriti Gupta e Twesha Dikshit em Bengaluru)