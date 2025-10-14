Topo

Wall St abre em baixa por tensões entre EUA e China; investidores analisam resultados de bancos

14/10/2025 10h37

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta terça-feira, com as renovadas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China azedando o sentimento, enquanto os investidores também analisavam os resultados de grandes bancos que deram início à temporada de balanços do terceiro trimestre.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,42% na abertura, para 45.871,89 pontos. O S&P 500 recuava 0,78%, a 6.602,49 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha queda de 1,35%, para 22.388,043 pontos.

(Reportagem de Twesha Dikshit)

