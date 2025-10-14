Topo

Notícias

Volume de serviços sobe 0,1% em agosto ante julho, revela IBGE

São Paulo e Rio

14/10/2025 09h22

O volume de serviços prestados subiu 0,1% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, acima da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava estabilidade, com intervalo entre uma queda de 0,6% a uma alta de 0,3%.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira, 14 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com agosto do ano anterior, houve alta de 2,5% em agosto de 2025, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de uma elevação de 1,3% a 3%, com mediana positiva de 2,3%.

Para o fechamento de 2025, os analistas esperam um avanço de 2,2%, com intervalo entre aumentos de 1,9% e 2,8%.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

IBGE: área a ser colhida de 81,4 milhões de hectares em 2025 é 3% maior ante 2024

Estilista Maria Grazia Chiuri (ex-Dior) é nomeada diretora-criativa da Fendi

Trump diz que solução de dois Estados para paz entre Israel e palestinos ainda está em aberto

Grãos: venda da safra de soja 2024/25 em MT atinge 95,70%, diz Imea

Estudo mostra relação de criminosos com morte de líderes políticos no Rio

Quem é a mulher que morreu em MG após comer planta tóxica que parece couve

ONU e Cruz Vermelha pedem abertura de todas as passagens fronteiriças em Gaza

Rodrigo Paz, o candidato do 'capitalismo para todos' na Bolívia

Apagão: equipe da Aneel se deslocará ainda nesta terça para inspeção na subestação afetada

Trump recebe Milei na Casa Branca para negociar socorro financeiro em troca de recursos estratégicos

Após apagão, ministro defende que País tem segurança energética e descarta horário de verão