Volume de serviços sobe 0,1% em agosto ante julho, revela IBGE

O volume de serviços prestados subiu 0,1% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, acima da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava estabilidade, com intervalo entre uma queda de 0,6% a uma alta de 0,3%.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira, 14 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com agosto do ano anterior, houve alta de 2,5% em agosto de 2025, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de uma elevação de 1,3% a 3%, com mediana positiva de 2,3%.

Para o fechamento de 2025, os analistas esperam um avanço de 2,2%, com intervalo entre aumentos de 1,9% e 2,8%.