Volume de serviços é recorde em agosto, mas serviços às famílias estão 7,2% abaixo do pico

14/10/2025 09h56

O setor de serviços alcançou em agosto novo patamar recorde da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 7,2% abaixo do pico de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam 0,5% aquém do nível recorde visto em julho de 2025.

Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 2,3% abaixo do recorde de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 1,7% abaixo do ápice registrado em março de 2023. O segmento de Outros serviços estava 14,2% aquém do auge de janeiro de 2012.

Revisão

O IBGE revisou o desempenho do volume de serviços prestados em julho ante junho, de uma alta de 0,3% para uma elevação de 0,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços. A taxa de junho ante maio foi revista de elevação de 0,4% para alta de 0,5%.

