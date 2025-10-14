Topo

Notícias

Vendas globais de veículos elétricos batem recorde em setembro a 2,1 milhões

14/10/2025 20h18

Por Jesus Calero

(Reuters) - As vendas globais de veículos elétricos e híbridos plug-in aumentaram 26% em setembro em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de 2,1 milhões de unidades, impulsionadas pela forte demanda na China e por uma corrida tardia por incentivos fiscais nos Estados Unidos, segundo dados da empresa de  pesquisa de mercado Rho Motion divulgados nesta quarta-feira.

A China foi responsável por cerca de dois terços das vendas globais, com cerca de 1,3 milhão de unidades, enquanto a América do Norte também atingiu um recorde, com norte-americanos correndo para garantir incentivos antes que expirassem, disse o gerente de dados da Rho Motion, Charles Lester.

A China é o maior mercado de automóveis do mundo e responde por mais da metade das vendas globais de veículos eletrificados, que nos dados da Rho Motion incluem veículos elétricos e híbridos plug-in.

A Europa também atingiu um novo recorde, ajudada pelos incentivos na Alemanha e pela forte demanda no Reino Unido. O lançamento de uma versão mais barata do Model Y, da Tesla, no continente deve intensificar ainda mais a concorrência nos próximos meses.

As vendas globais de veículos elétricos e híbridos plug-in aumentaram 26%, atingindo um recorde de 2,1 milhões de unidades em setembro, segundo dados da Rho Motion.

As vendas na Europa aumentaram 36%, para 427.541 unidades, enquanto as vendas na América do Norte aumentaram 66%, para cerca de 215.000. As vendas no resto do mundo aumentaram 48%, chegando a 153.594 veículos.

No Brasil, maior mercado sul-americano e um dos 10 maiores  do mundo, a associação de montadoras Anfavea afirmou este mês que as vendas de veículos elétricos e híbridos novos em setembro somaram 27,1 mil unidades, acumulando no ano até o final do mês passado 191,8 mil.

"Com o fim do incentivo federal, espera-se que a demanda dos EUA caia drasticamente no último trimestre do ano", disse Lester.

Algumas montadoras, como General Motors e Hyundai, estão tentando amenizar o impacto oferecendo descontos ou aproveitando estoques de concessionárias, mas a produção geral está sendo reduzida, acrescentou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Presidente de Peru nomeia general linha-dura para liderar combate ao crime

Mendonça bloqueia R$ 389 milhões de sindicato ligado a irmão de Lula

Anitta pede que Lula indique uma mulher para vaga de Barroso no STF

Mais de 4 mil servidores foram demitidos durante shutdown, diz Trump

Como o Brasil tenta convencer países a quadruplicar o uso global de combustíveis sustentáveis

EUA citam brasileiro entre vistos revogados por celebração da morte de Kirk

Wall Street fecha sem tendência com tensões comerciais e espera por redução dos juros

Deputados veem zero chance de avanço de projeto da anistia nesta semana

Idoso que comeu 'falsa couve' em MG está em coma e respira por aparelho

OMS emite alerta após detecção de medicamentos contaminados na Índia

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões