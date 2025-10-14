UE multa Gucci, Chloé e Loewe por fixar preços de revenda

BRUXELAS (Reuters) - A Gucci, a Chloé e a Loewe foram multadas em um total de 157 milhões de euros pelo órgão de fiscalização antitruste da União Europeia por fixarem os preços de revenda de seus parceiros varejistas.

A Gucci, de propriedade da Kering , foi multada em 119,7 milhões de euros, a Chloé em 19,7 milhões de euros e a Loewe em 18 milhões de euros, destacando o crescente escrutínio regulatório dos grupos de luxo.

"As três empresas de moda interferiram nas estratégias comerciais de seus varejistas ao impor restrições a eles, como exigir que não se desviassem dos preços de varejo recomendados; taxas máximas de desconto; e períodos específicos para vendas", disse a Comissão Europeia em um comunicado nesta terça-feira.

A Kering disse que a investigação da UE foi resolvida após um procedimento de cooperação com a Gucci e que o impacto financeiro foi provisionado nos resultados do primeiro semestre de 2025 do grupo.

A Loewe, da LVMH, também confirmou o acordo com a UE e se comprometeu a operar "em estrita conformidade com as leis antitruste". A LVMH deve divulgar as vendas do terceiro trimestre posteriormente.

A Chloé, de propriedade da Richemont , disse que estava levando o assunto "extremamente a sério" e intensificou suas medidas para garantir a adesão à lei da concorrência desde a investigação, que começou em 2023.

As práticas privaram os varejistas da independência de preços e reduziram a concorrência, ao mesmo tempo em que protegeram os canais de vendas das próprias marcas da concorrência dos varejistas, afirmou a Comissão.

Marcas como Armani, Dior, Loro Piana e, recentemente, Tod's também sofreram pressão das autoridades italianas sobre supostos abusos de trabalhadores em suas cadeias de suprimentos.

Enquanto isso, as recentes violações de dados protegidos de clientes em algumas empresas aumentaram os problemas regulatórios enfrentados pelo setor.

(Reportagem de Charlotte Van Campenhout e Tassilo Hummel)