Trump reafirma ter 'boa relação' com Xi Jinping, mas diz que vínculo 'às vezes' se complica

São Paulo

14/10/2025 16h49

O presidente dos EUA, Donald Trump, reafirmou que possui uma "boa relação" com o presidente chinês, Xi Jinping, mas que o vínculo se complica "às vezes" porque a China "gosta de ter vantagem sobre tudo". O comentário foi feito para repórteres, nesta terça-feira, 14, antes da reunião bilateral do republicano com o líder argentino, Javier Milei. "Tudo ficará bem na relação com a China", acrescentou.

Além da China, Trump sinalizou descontentamento com a Espanha, país integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), pela falta de compromisso de gastos do Produto Interno Bruto (PIB) para defesa. "O que a Espanha fez foi inacreditavelmente desrespeitoso, eles deveriam ser punidos. Estou pensando em punir a Espanha comercialmente", disse.

O presidente norte-americano mencionou que, se Milei não vencer as eleições no país, os EUA "não perderão tempo". "Acreditamos que ele vá vencer, ele deveria vencer. Meu conselho para Milei é que ele se segure firme em seus princípios", acrescentou.

Sobre o cessar-fogo em Gaza, Trump disse que, se o Hamas não se desarmar, então os EUA irão desarmar o grupo. Ele também elogiou os preços atuais do petróleo e da gasolina.

