Trump espera acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja em cúpula da Asean, diz Malásia

Por Rozanna Latiff

KUALA LUMPUR (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitará a Malásia em 26 de outubro, disse o ministro das Relações Exteriores malaio, Mohamad Hasan, nesta terça-feira, acrescentando que está "ansioso" para testemunhar um acordo de cessar-fogo entre os vizinhos do sudeste asiático, Tailândia e Camboja.

A tensão em relação a pontos não demarcados na fronteira terrestre de 817km entre as duas nações eclodiu em um conflito mortal de cinco dias em julho, matando pelo menos 48 pessoas e deslocando temporariamente centenas de milhares de pessoas em seus piores combates em mais de uma década.

"Durante a cúpula, esperamos ver a assinatura de uma declaração, conhecida como Acordo de Kuala Lumpur, entre esses dois vizinhos para garantir a paz e um cessar-fogo duradouro", disse Mohamad à mídia.

Mohamad estava se referindo a uma reunião de líderes do grupo da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que ocorrerá de 26 a 28 de outubro na capital malaia de Kuala Lumpur.

Ele disse que Trump está "ansioso" para testemunhar o acordo, sem dar detalhes de como e quando essa mensagem foi transmitida.

O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, atual presidente da Asean, disse que Trump participará das reuniões, mas ainda não houve confirmação oficial de Washington.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas uma pessoa familiarizada com o assunto disse que a viagem está sendo planejada.

A Malásia intermediou um cessar-fogo inicial em 28 de julho, que encerrou os confrontos após um esforço contínuo de paz por parte de Anwar e telefonemas de Trump para os líderes de ambas as nações.

A Malásia e os Estados Unidos facilitarão um cessar-fogo mais amplo entre a Tailândia e o Camboja, que exigirá que ambos os lados removam todas as minas e artilharia pesada de suas fronteiras, disse Mohamad.

No domingo, o Ministério das Relações Exteriores da Tailândia disse que os ministros das Relações Exteriores dos dois países se reuniram em Kuala Lumpur no fim de semana para discutir o cessar-fogo, com a presença de autoridades dos EUA e da Malásia.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Camboja não respondeu imediatamente às perguntas da Reuters.

(Reportagem de Rozanna Latiff; Reportagem adicional de Trevor Hunnicutt e Panarat Thepgumpanat)