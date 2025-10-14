Topo

Notícias

Trump espera acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja em cúpula da Asean, diz Malásia

14/10/2025 08h47

Por Rozanna Latiff

KUALA LUMPUR (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitará a Malásia em 26 de outubro, disse o ministro das Relações Exteriores malaio, Mohamad Hasan, nesta terça-feira, acrescentando que está "ansioso" para testemunhar um acordo de cessar-fogo entre os vizinhos do sudeste asiático, Tailândia e Camboja.

A tensão em relação a pontos não demarcados na fronteira terrestre de 817km entre as duas nações eclodiu em um conflito mortal de cinco dias em julho, matando pelo menos 48 pessoas e deslocando temporariamente centenas de milhares de pessoas em seus piores combates em mais de uma década.

"Durante a cúpula, esperamos ver a assinatura de uma declaração, conhecida como Acordo de Kuala Lumpur, entre esses dois vizinhos para garantir a paz e um cessar-fogo duradouro", disse Mohamad à mídia.

Mohamad estava se referindo a uma reunião de líderes do grupo da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que ocorrerá de 26 a 28 de outubro na capital malaia de Kuala Lumpur.

Ele disse que Trump está "ansioso" para testemunhar o acordo, sem dar detalhes de como e quando essa mensagem foi transmitida.

O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, atual presidente da Asean, disse que Trump participará das reuniões, mas ainda não houve confirmação oficial de Washington.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas uma pessoa familiarizada com o assunto disse que a viagem está sendo planejada.

A Malásia intermediou um cessar-fogo inicial em 28 de julho, que encerrou os confrontos após um esforço contínuo de paz por parte de Anwar e telefonemas de Trump para os líderes de ambas as nações.

A Malásia e os Estados Unidos facilitarão um cessar-fogo mais amplo entre a Tailândia e o Camboja, que exigirá que ambos os lados removam todas as minas e artilharia pesada de suas fronteiras, disse Mohamad.

No domingo, o Ministério das Relações Exteriores da Tailândia disse que os ministros das Relações Exteriores dos dois países se reuniram em Kuala Lumpur no fim de semana para discutir o cessar-fogo, com a presença de autoridades dos EUA e da Malásia.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Camboja não respondeu imediatamente às perguntas da Reuters.

(Reportagem de Rozanna Latiff; Reportagem adicional de Trevor Hunnicutt e Panarat Thepgumpanat)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Milhares protestam em Bruxelas contra cortes anunciados pelo governo belga

Trump espera acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja em cúpula da Asean, diz Malásia

Cinco palestinos são mortos por Israel em Gaza após cessar-fogo

Corte de emendas pode ser maior que R$ 7 bi, mas depende de Lula, diz Haddad

Lula volta da Itália, e Janja permanece para o Fórum Mundial da Alimentação

Centros de fraude cibernética se espalham em Mianmar com internet via satélite de Musk

Apagão foi causado por incêndio em reator de subestação no Paraná, diz ONS

Reféns do Hamas relatam fome, restrições e tortura durante cativeiro em Gaza

Nobel de Economia francês alerta para risco de chegada da extrema direita ao poder na França

UE multa Gucci, Chloé e Loewe em milhões por violação das regras de concorrência

Primeiro-ministro francês apresenta projeto de orçamento antes de discurso crucial