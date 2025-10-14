Trump diz que os EUA desarmarão o Hamas se o grupo se recusar a fazê-lo

"Desarmaremos" o Hamas, inclusive com o uso da violência se for necessário, advertiu nesta terça-feira (14) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante da possibilidade de que o grupo islamista se recuse a entregar as armas voluntariamente.

"Se eles não se desarmarem, nós os desarmaremos. E isso acontecerá rapidamente e, talvez, violentamente", afirmou Trump na Casa Branca, dias depois de ter visitado o Oriente Médio para celebrar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

"Falei com o Hamas e lhes disse 'vão se desarmar', e eles disseram 'sim senhor, vamos nos desarmar'", disse Trump ao explicar que transmitiu a mensagem ao grupo "através da minha gente" em vez de fazê-lo por contatos diretos.

O líder republicano não deu mais detalhes sobre como pretende realizar o desarmamento do Hamas, a quem concede um prazo "razoável" para entregar as armas, sem precisar um período de tempo concreto.

Trump lembrou também que, para avançar em seu plano de paz, é necessário que o Hamas entregue a Israel os corpos dos reféns falecidos que permanecem em Gaza.

"Os 20 reféns já estão de volta e estão bem, como se esperava. Foi libertado um grande peso, mas o trabalho não está terminado. Os mortos não foram retornados como foi prometido", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

O Hamas tem previsto entregar nesta terça-feira à noite a Israel pelo menos quatro cadáveres de reféns, conforme informou à AFP um responsável palestino sob condição de anonimato.

Após sua primeira fase, com o cessar-fogo, a devolução dos reféns israelenses e a troca de prisioneiros palestinos, a continuação do projeto americano prevê o estabelecimento, na Faixa de Gaza, de um governo sem a presença de membros do Hamas.

dk/bjt/val/dga/am

© Agence France-Presse