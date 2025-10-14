Topo

Notícias

Trump diz que os EUA desarmarão o Hamas se o grupo se recusar a fazê-lo

14/10/2025 15h25

"Desarmaremos" o Hamas, inclusive com o uso da violência se for necessário, advertiu nesta terça-feira (14) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante da possibilidade de que o grupo islamista se recuse a entregar as armas voluntariamente.

"Se eles não se desarmarem, nós os desarmaremos. E isso acontecerá rapidamente e, talvez, violentamente", afirmou Trump na Casa Branca, dias depois de ter visitado o Oriente Médio para celebrar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

"Falei com o Hamas e lhes disse 'vão se desarmar', e eles disseram 'sim senhor, vamos nos desarmar'", disse Trump ao explicar que transmitiu a mensagem ao grupo "através da minha gente" em vez de fazê-lo por contatos diretos.

O líder republicano não deu mais detalhes sobre como pretende realizar o desarmamento do Hamas, a quem concede um prazo "razoável" para entregar as armas, sem precisar um período de tempo concreto.

Trump lembrou também que, para avançar em seu plano de paz, é necessário que o Hamas entregue a Israel os corpos dos reféns falecidos que permanecem em Gaza.

"Os 20 reféns já estão de volta e estão bem, como se esperava. Foi libertado um grande peso, mas o trabalho não está terminado. Os mortos não foram retornados como foi prometido", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

O Hamas tem previsto entregar nesta terça-feira à noite a Israel pelo menos quatro cadáveres de reféns, conforme informou à AFP um responsável palestino sob condição de anonimato.

Após sua primeira fase, com o cessar-fogo, a devolução dos reféns israelenses e a troca de prisioneiros palestinos, a continuação do projeto americano prevê o estabelecimento, na Faixa de Gaza, de um governo sem a presença de membros do Hamas.

dk/bjt/val/dga/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Refém filmado cavando cova é libertado e recebido por amigos em Israel

Aprosoja-MT pede análise individual de crédito na MP que renegocia dívidas rurais

Trump vai conceder maior honraria a Charlie Kirk em meio à repressão a grupos de esquerda

Catar vence Emirados Árabes Unidos (2-1) e se classifica para Copa de 2026

Altos e baixos: os erros e acertos do Brasil nos amistosos na Ásia

Frentes parlamentares defendem derrubada integral de vetos a PL do licenciamento ambiental

Caso da assassina da feijoada: por que matar com veneno aumenta a pena?

Trump diz que Hamas precisa se desarmar ou ser desarmado, talvez de forma violenta

Exército israelense afirma que Cruz Vermelha está a caminho para recolher corpos de mais reféns

Trump diz que Milei 'é um grande líder', mas avisa que ajuda dos EUA à Argentina dependerá das eleições

Quadro de previsões econômicas do FMI