Trump diz que Milei 'é um grande líder', mas avisa que ajuda dos EUA à Argentina dependerá das eleições

O presidente ultraliberal da Argentina, Javier Milei, foi recebido nesta terça-feira (14) na Casa Branca por seu aliado ideológico, Donald Trump, em um encontro que busca consolidar o apoio financeiro recentemente anunciado por Washington ao país latino-americano. Mas apesar dos elogios lançados no início do encontro, Trump afirmou que seu apoio ao líder argentino dependerá do resultado das eleições no país sul-americano, marcadas para o dia 26 de outubro.

O presidente dos Estados Unidos, que recebeu Milei pessoalmente na chegada à Casa Branca, enviou uma mensagem aos argentinos. "Nós os amamos muito. Eles têm um grande líder."

Na semana passada, o Tesouro americano anunciou um pacote de ajuda financeira à Argentina, composto por um acordo de troca de moedas ("swap") no valor de US$ 20 bilhões (mais de R$ 100 bilhões) e uma intervenção direta dos EUA no mercado de câmbio, com a compra de pesos argentinos para aliviar a pressão sobre a moeda local e reforçar as reservas do Banco Central argentino.

Essa medida concreta foi precedida, no fim de setembro, por uma promessa inicial do Tesouro de fazer "tudo o que for necessário" para apoiar a Argentina. A decisão ocorre em um momento em que os Estados Unidos enfrentam os efeitos de uma paralisação orçamentária que já dura três semanas, provocada por um impasse no Congresso.

O apoio americano chega em um momento crítico para Milei. No dia 26 de outubro, o presidente argentino enfrentará eleições legislativas de meio de mandato, que definirão sua capacidade de governar nos dois anos restantes de sua presidência.

Durante o encontro, Trump declarou que seu apoio à Argentina depende do resultado das eleições legislativas. "Nossos apoios estão, de certa forma, ligados a quem vencer a eleição", disse o presidente americano ao receber Milei. "Se um socialista vencer, pensamos de forma muito diferente sobre o investimento que fazemos", avisou o presidente norte-americano.

