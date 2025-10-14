Topo

Notícias

Trump diz que Milei 'é um grande líder', mas avisa que ajuda dos EUA à Argentina dependerá das eleições

14/10/2025 15h55

O presidente ultraliberal da Argentina, Javier Milei, foi recebido nesta terça-feira (14) na Casa Branca por seu aliado ideológico, Donald Trump, em um encontro que busca consolidar o apoio financeiro recentemente anunciado por Washington ao país latino-americano. Mas apesar dos elogios lançados no início do encontro, Trump afirmou que seu apoio ao líder argentino dependerá do resultado das eleições no país sul-americano, marcadas para o dia 26 de outubro.

O presidente dos Estados Unidos, que recebeu Milei pessoalmente na chegada à Casa Branca, enviou uma mensagem aos argentinos. "Nós os amamos muito. Eles têm um grande líder."

Na semana passada, o Tesouro americano anunciou um pacote de ajuda financeira à Argentina, composto por um acordo de troca de moedas ("swap") no valor de US$ 20 bilhões (mais de R$ 100 bilhões) e uma intervenção direta dos EUA no mercado de câmbio, com a compra de pesos argentinos para aliviar a pressão sobre a moeda local e reforçar as reservas do Banco Central argentino.

Essa medida concreta foi precedida, no fim de setembro, por uma promessa inicial do Tesouro de fazer "tudo o que for necessário" para apoiar a Argentina. A decisão ocorre em um momento em que os Estados Unidos enfrentam os efeitos de uma paralisação orçamentária que já dura três semanas, provocada por um impasse no Congresso.

O apoio americano chega em um momento crítico para Milei. No dia 26 de outubro, o presidente argentino enfrentará eleições legislativas de meio de mandato, que definirão sua capacidade de governar nos dois anos restantes de sua presidência.

Durante o encontro, Trump declarou que seu apoio à Argentina depende do resultado das eleições legislativas. "Nossos apoios estão, de certa forma, ligados a quem vencer a eleição", disse o presidente americano ao receber Milei. "Se um socialista vencer, pensamos de forma muito diferente sobre o investimento que fazemos", avisou o presidente norte-americano.

(Com agências)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Refém filmado cavando cova é libertado e recebido por amigos em Israel

Trump vai conceder maior honraria a Charlie Kirk em meio à repressão a grupos de esquerda

Catar vence Emirados Árabes Unidos (2-1) e se classifica para Copa de 2026

Altos e baixos: os erros e acertos do Brasil nos amistosos na Ásia

Frentes parlamentares defendem derrubada integral de vetos a PL do licenciamento ambiental

Caso da assassina da feijoada: por que matar com veneno aumenta a pena?

Trump diz que Hamas precisa se desarmar ou ser desarmado, talvez de forma violenta

Exército israelense afirma que Cruz Vermelha está a caminho para recolher corpos de mais reféns

Trump diz que Milei 'é um grande líder', mas avisa que ajuda dos EUA à Argentina dependerá das eleições

Quadro de previsões econômicas do FMI

Pelo menos 19 pessoas morrem após ônibus pegar fogo em Rajasthan, na Índia, informa NDTV