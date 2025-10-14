Topo

Trump diz que Espanha 'deveria ser punida' por gasto com defesa

14/10/2025 18h51

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta terça-feira (14) impor tarifas à Espanha por seu gasto com defesa, que considera baixo.

"Foi o único país que não elevou sua cifra para 5%", disse Trump, referindo-se ao acordo dentro da Otan de aumentar os gastos em defesa até esse percentual do Produto Interno Bruto (PIB). "Acho que deveria ser punida por isso."

"De fato, estava pensando em puni-los comercialmente, por meio de tarifas. Estou muito descontente com a Espanha", acrescentou Trump.

"São declarações informais, minimizamos", disseram fontes do governo espanhol à AFP. O estado "da relação com os Estados Unidos pôde ser visto ontem, em um evento oficial de grande importância internacional", acrescentaram.

Trump encontrou-se nesta segunda-feira com o chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante reunião de cúpula sobre a paz na Faixa de Gaza, e mencionou em tom de brincadeira o gasto espanhol com defesa.

Sánchez havia descrito hoje o encontro com Trump no Egito como "muito cordial", em entrevista à rádio Cadena Ser. "Os Estados Unidos e a Espanha nunca se distanciaram, mais além do que possa ser a divergência evidente que podemos ter em muitas políticas", comentou.

O presidente americano não esconde suas diferenças crescentes com o governo socialista espanhol, que foi um dos mais ativos na União Europeia na denúncia do conflito na Faixa de Gaza. Em maio de 2024, a Espanha decidiu reconhecer diplomaticamente o Estado da Palestina.

