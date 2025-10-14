Trump diz que ajuda à Argentina está vinculada a quem vencer as eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (14) que a ajuda financeira para a Argentina depende do resultado das eleições legislativas de 26 de outubro, que determinarão se seu homólogo visitante, Javier Milei, conseguirá aprovar reformas econômicas difíceis.

"Seus números nas pesquisas estão bastante bons, mas acho que ficarão ainda melhores depois disso", disse Trump ao receber o ultraliberal Milei na Casa Branca, dias depois de sua administração anunciar uma ajuda de 20 bilhões de dólares (R$ 110 bilhões) por meio de troca de moedas e da compra de pesos no mercado.

"Nossas decisões estão sujeitas a quem vencer as eleições, porque se um socialista vencer, a sensação é muito diferente quanto a fazer o investimento", explicou Trump antes de um almoço de trabalho com Milei e sua equipe.

