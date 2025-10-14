Topo

Notícias

Trump contente por ser capa da revista Time, mas critica foto escolhida

14/10/2025 11h36

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou sua satisfação, nesta terça-feira (14), por aparecer na capa da revista Time após o cessar-fogo entre Israel e Hamas, mas criticou a foto escolhida por não mostrar seu cabelo.

A foto do magnata republicano selecionada pela prestigiosa revista americana é um primeiro plano de um ângulo baixo, onde o reflexo do sol em seu cabelo cria uma auréola branca.

A imagem desencadeou a fúria do bilionário: "A revista Time escreveu um artigo muito bom sobre mim, mas a foto é talvez a pior de todos os tempos", escreveu em sua rede Truth Social.

Trump reclamou que a mídia "fez desaparecer" seu cabelo para adicionar "algo flutuante sobre" sua cabeça "que parece uma coroa flutuante, mas extremamente pequena. Realmente estranho!", acrescentou.

"Nunca gostei que me fotografassem de ângulos baixos, mas esta é uma foto muito ruim e merece ser denunciada", disse o presidente.

