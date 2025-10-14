Topo

Trump assina acordo de paz em Gaza junto a líderes árabes e sem Netanyahu

Yoan Valat / POOL / AFP
Imagem: Yoan Valat / POOL / AFP
do UOL

Carolina Juliano

14/10/2025 05h53

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem com líderes do Egito, Qatar e Turquia, um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, oficializando o que havia sido acertado entre Israel e Hamas na última sexta-feira. O encontro ocorreu durante uma cúpula na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, onde os líderes do Oriente Médio e também da Europa discutiram os próximos passos na resolução do conflito. Benjamin Netanyahu recusou o convite e não compareceu. Os países participantes se colocaram como garantidores do plano, mas o conteúdo do documento e tudo o que o acordo envolve ainda não foi divulgado. A assinatura ocorreu horas depois de o Hamas ter libertado todos os 20 reféns vivos que ainda estavam em cativeiros em Gaza e do governo israelense ter iniciado a libertação de palestinos que estavam em suas em prisões.

  • Após dois anos de guerra, Hamas devolve a Israel 20 reféns vivos. No fim da manhã de ontem, o grupo extremista palestino concluiu a entrega dos 20 reféns israelenses ainda vivos, em duas etapas: 7 nas primeiras horas da manhã e um segundo grupo de 13 foi transferido no final da manhã em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. Todos foram levados a hospitais para realizar exames para iniciar o processo de reabilitação depois de 738 dias de cativeiro. Milhares de pessoas se reuniram para celebrar a libertação em Jerusalém e lotaram a Praça dos Reféns, como ficou conhecido o local em Tel Aviv onde os familiares das vítimas fizeram manifestações criticando o governo Netanyahu e exigindo o retorno dos sequestrados durante os dois anos de conflito. Veja as imagens.
  • Israel conclui libertação de prisioneiros palestinos. O governo israelense afirmou na tarde de ontem que concluiu a libertação dos 1.968 palestinos que estavam detidos desde o início da guerra em Gaza como parte do acordo de cessar-fogo. Em um comunicado, o governo afirmou que eles foram enviados para a Cisjordânia, Jerusalém e a Faixa de Gaza. Vários ônibus chegaram à cidade de Ramallah e uma multidão os recebeu. O acordo de paz que começou com o cessar-fogo e a libertação dos reféns israelenses e dos prisioneiros palestinos é baseado em um plano de 20 pontos proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que no início do dia discursou no parlamento israelense antes de viajar ao Egito para a cúpula pela paz.

Moraes nega pedido de Bolsonaro para revogar prisão domiciliar. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre citou risco de fuga para negar o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que fossem revogadas as medidas cautelares impostas a ele, inclusive a sua prisão domiciliar. Moraes justificou a manutenção da medida pela "garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a integral aplicação da lei penal". No último mês, a defesa de Bolsonaro já havia pedido a revogação de todas as medidas impostas contra ele no inquérito que investigava a coação do Judiciário, com apoio do governo Donald Trump. O pedido envolvia a reconsideração da prisão domiciliar e da proibição de utilizar redes sociais. A prisão de Bolsonaro foi decretada no dia 4 de agosto sob a alegação de que ele havia descumprido medidas cautelares impostas no mês anterior.

Governo federal demite aliados dos deputados que votaram contra MP dos impostos. O governo Lula está mapeando e demitindo os aliados dos 251 deputados que votaram contra a Medida Provisória editada em substituição à derrubada da alta do IOF e que aumentaria a arrecadação. Segundo a colunista do UOL Raquel Landim, a atitude é uma reorganização da base aliada e já foram trocadas: 4 superintendências do ministério da Agricultura; 1 diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 3 regionais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; 1 superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; e 1 vice-presidência da Caixa Econômica Federal. Ainda segundo a colunista, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, avisou ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que faria as demissões.

STF começa a julgar núcleo de desinformação da trama golpista. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje sete réus da trama golpista acusados de compor o chamado 'núcleo das fake news', que espalhou desinformação sobre as urnas eletrônicas e atacou autoridades contrárias a um golpe de Estado. Desta vez será o ministro Flávio Dino que conduzirá as sessões porque ele assumiu a presidência do colegiado ao término da gestão de Cristiano Zanin. A expectativa do julgamento é pelo voto do ministro Luiz Fux, que votou para absolver Jair Bolsonaro de todos os crimes de que foi acusado no processo. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de todos os réus deste grupo. Saiba quem são eles.

Cabo Verde, país que fala português, vai à Copa do Mundo pela primeira vez. Cabo Verde se classificou para a Copa do Mundo de 2026 ontem, após terminar as Eliminatórias Africanas na liderança do seu grupo. A vaga veio com a vitória sobre Essuatíni por 3 a 0, na última rodada, mas o grande trunfo aconteceu no mês passado, quando a seleção venceu a favorita Camarões. A nação de colonização portuguesa é a menor em termos territoriais a jogar a Copa do Mundo. O país tem 4.033 km² e deixou Trinidad e Tobago — que tem 5.128 km² e jogou o Mundial de 2006 — para trás. Cabo Verde só fica atrás da Islândia na lista dos países menos populosos que já jogaram uma Copa do Mundo.

