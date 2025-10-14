Topo

Trump acusa China de 'hostilidade econômica' ao não comprar soja dos EUA e fala em retaliação

São Paulo

14/10/2025 17h31

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 14, acreditar que a China, ao não comprar "intencionalmente nossa soja e causar dificuldades para nossos produtores de soja", comete um "ato de hostilidade" econômica. Diante disso, o republicano disse considerar encerrar relações comerciais com o país asiático em relação a óleo de cozinha e "outros elementos de comércio" como forma de retaliação.

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que os americanos podem "facilmente produzir óleo de cozinha nós mesmos, não precisamos comprá-lo da China".

A declaração do líder norte-americano surge em meio às já renovadas tensões comerciais entre as duas potências globais, após ameaças de tarifas adicionais de 100% à China e possíveis retaliações do lado chinês com sobretaxas portuárias.

