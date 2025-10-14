Topo

Notícias

Três policiais morrem em explosão durante operação de despejo na Itália

14/10/2025 04h46

Três policiais morreram e 12 ficaram feridos nesta terça-feira (14) na explosão de uma casa durante uma operação de despejo no norte da Itália, informaram os bombeiros e as autoridades locais.

O incidente aconteceu em uma fazenda de Castel d'Azzano, ao sul de Verona, e teria sido provocado pelos três ocupantes do local, três irmãos agricultores e pecuaristas de quase 60 anos que enfrentam dificuldades econômicas.

Em uma tentativa anterior de despejo, eles já haviam ameaçado explodir a casa, segundo a agência italiana de notícias Ansa.

"Ao entrar na casa, nos deparamos com um ato de loucura absoluta: atearam fogo a um botijão de gás e a explosão atingiu diretamente nossos agentes", declarou à Ansa o comandante da polícia da província de Verona, Claudio Papagno. 

"Era um edifício abandonado há vários meses, cujos ocupantes estavam entrincheirados", explicou. 

Papagno disse que as forças de segurança tentavam reunir as evidências no local da explosão, mas destacou que sua hipótese aponta para "um ato intencional".

Os bombeiros informaram que os corpos dos três policiais foram recuperados dos escombros após a explosão da residência, que provocou o desabamento do imóvel.

Doze policiais ficaram feridos e sete bombeiros foram hospitalizados.

Os ocupantes do imóvel, dois homens e sua irmã, foram detidos, informou no Facebook o presidente de Vêneto, Luca Zaia. 

"Segundo as primeiras investigações, parece que a fazenda era objeto de uma ordem de despejo devido às dívidas contraídas pelos três proprietários", acrescentou. 

O ministro da Defesa, Guido Crosetto, destacou em um comunicado sua "imensa dor pela trágica morte" dos três policiais e expressou condolências e apoio incondicional às vítimas.

jra/ljm/mmy/dbh/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Guerra comercial entre China e EUA se intensifica com novas sobretaxas portuárias

OMS pede atenção urgente à saúde cerebral

Grécia tem greve geral contra projeto de jornada de trabalho de 13 horas

Google investirá US$ 15 bilhões na Índia e construirá maior centro de IA fora dos Estados Unidos

Tarifas americanas sobre madeira e móveis entram em vigor

Israel identifica corpos de quatro reféns entregues na segunda-feira

Ela teve rosto 'roubado' em falsa entrevista e virou vítima de golpe

Corpos de reféns sequestrados: quantos faltam e quando Hamas deve entregar

Assassina da feijoada escondeu corpo e tinha ajuda da irmã gêmea nas mortes

África está se partindo: estudo mostra pulsos da Terra abrindo novo oceano

Como famosas estátuas da Ilha de Páscoa 'andavam'? Novo estudo descobriu