Tremor de terra registrado na Bahia é sentido também por moradores do Tocantins

São Paulo, 14

14/10/2025 17h48

Moradores de cidades na divisa entre a Bahia e o Tocantins sentiram um tremor de terra na manhã desta terça-feira, 14. O abalo sísmico de magnitude 4,2 foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) às 10h14, com epicentro perto de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

A rede identificou o tremor de terra como moderado, considerando os abalos que ocorrem no Brasil. De acordo com a RSBR, embora breve, o abalo causou vibrações perceptíveis em prédios, móveis e janelas e pôde ser sentido em municípios vizinhos ao do epicentro.

"Minha filha sentiu (o tremor), mas não entendeu. Ela estava em casa brincando com as crianças no gramado e achou que era um rolo compressor", relatou Zeny Galvão, moradora de Luís Eduardo Magalhães, em uma rede social.

O último tremor registrado na Bahia havia sido no sábado, em Jacobina, mas com magnitude inferior, de 1,9, conforme dados da RSBR.

A rede também informou que tremores de baixas magnitudes são relativamente comuns no Brasil, sobretudo na região Nordeste. Na maioria dos casos, os abalos ocorrem por conta de grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre.

Tremor de terra registrado na Bahia é sentido também por moradores do Tocantins

