Tênis de mesa: Brasil bate anfitrão EUA e vai à final de Pan-Americano

14/10/2025 15h52

Na disputa da chave de simples, dois mesatenistas do país se despediram da competição nas quartas de final. Leonardo Kenzo Iizuka foi superado por 4 sets a 2 pelo argentino Horacio Cifuentes e Felipe Hideki Doti Arado foi eliminado pelo chileno Nicolás Burgos, após derrota de 4 sets a 0. 

O Pan-Americano vai até 19 de outubro. A delegação brasileira conta com oito atletas em Rock Hill (metade em cada gênero).

Programação desta terça (14)

17:30 - Bruna Takahashi x Jessica Reyes Lai (USA) - quartas de final - simples feminino;

18:15 - Hugo Calderano x Sid Naresh (USA) - quartas de final - simples masculino;

19:30 - Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro x Rogelio Castro (MEX)/Marcos Madrid (MEX) - semifinais - duplas masculinas.

20:30 - Hugo Calderano e Bruna Takahashi x Steven Moreno (PUR)/Brianna Burgos (PUR) - final - duplas mistas

