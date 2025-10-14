Topo

Supermicro lança novo negócio de construção de data centers a partir de único fornecedor

São Paulo, 14

14/10/2025 14h26

A SuperMicro Computer anunciou nesta terça-feira uma nova linha de negócios que permite que as organizações projetem, encomendem e construam data centers completos a partir de um único fornecedor, reduzindo o tempo para estar online e melhorando a qualidade e a facilidade de manutenção geral, segundo comunicado da empresa.

A construção dos data centers incluiria desde GPUs e servidores até redes, resfriamento e sistemas elétricos, diz a Supermicro. A chamada Solução de Blocos de Construção de Data Center reduzirá o tempo desde que um cliente faz um pedido de componentes de data center até que eles estejam realmente operacionais, acrescenta a nota.

"Com nossa experiência em fornecer soluções para alguns dos maiores operadores de data centers do mundo, percebemos que fornecer uma solução completa de infraestrutura de TI beneficiará muitas organizações que buscam simplificar a construção de seus data centers", diz Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro.

